Модель, артистка «Квартал 95», як і Олна Кравець, Лера Товстолес похвалилася ідеальними формами в бікіні
Зірка з'явилася в спокусливому вигляді, зробивши селфі в туалетній кімнаті, повідомляє Politeka.net.
Розкішна красуня навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.
Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.
Плоский животик виглядає на фото фантастично.
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Модель зробила високо два маленьких пучка, випустивши кілька пасом.
Чорні окуляри, прикрили очі і виглядали дуже стильно. Зірка посміхалася і дивилася в дзеркало.
"Засмагаю виключно в туалеті) Не дуже сонячно звичайно, але безпечно) А де у вас літо проходить?) Я буду подорожувати по ванних кімнатах у цьому році)", - підписала фото актриса.
За дві години пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.
"Джей Ло, поверни назад телефон Лері", "На дачу на грядки!!! Роздягнувся до трусів і прополюєш. До вечора буде і загар і здоров'я. 😜","Прикольно!👏", "Туалетна засмага найстійкіший) Не забудьте відвідати кухню 😍", "Також, як і завжди. Вдома. Ми не їздимо. Від слова "взагалі"", " Бомба,ракета🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леру Товстолес сфотографували під час примірки вбрання для нового концерту "Жіночого кварталу".
Дівчина з палаючими очима дивилася на сукні на вішалках, зрештою, підібравши собі чудовий наряд - світле плаття з темною квітковим орнаментом.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.
А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.
Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.