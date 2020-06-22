Модель, артистка «Квартал 95», як і Олна Кравець, Лера Товстолес похвалилася ідеальними формами в бікіні

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді, зробивши селфі в туалетній кімнаті, повідомляє Politeka.net.

Розкішна красуня навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.

Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.

Плоский животик виглядає на фото фантастично.

Модель зробила високо два маленьких пучка, випустивши кілька пасом.

Чорні окуляри, прикрили очі і виглядали дуже стильно. Зірка посміхалася і дивилася в дзеркало.

"Засмагаю виключно в туалеті) Не дуже сонячно звичайно, але безпечно) А де у вас літо проходить?) Я буду подорожувати по ванних кімнатах у цьому році)", - підписала фото актриса.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Джей Ло, поверни назад телефон Лері", "На дачу на грядки!!! Роздягнувся до трусів і прополюєш. До вечора буде і загар і здоров'я. 😜","Прикольно!👏", "Туалетна засмага найстійкіший) Не забудьте відвідати кухню 😍", "Також, як і завжди. Вдома. Ми не їздимо. Від слова "взагалі"", " Бомба,ракета🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леру Товстолес сфотографували під час примірки вбрання для нового концерту "Жіночого кварталу".

Дівчина з палаючими очима дивилася на сукні на вішалках, зрештою, підібравши собі чудовий наряд - світле плаття з темною квітковим орнаментом.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

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