Модель, артистка «Квартал 95», как и Елена Кравец, Лера Товстолес похвасталась идеальными формами в бикини
Звезда предстала в соблазнительном виде, сделав селфи в туалетной комнате, сообщает Politeka.net.
Роскошная красотка навела камеру на зеркало и запечатлела себя в купальнике. Розовые треугольники ткани прикрыли грудь, а тонкие бретельки оплели тончайшую талию звезды.
Плавки с принтом из листьев подчеркнули упругие ягодицы.
Плоский животик - смотрится на фото фантастически.
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Модель сделала высоко два маленьких пучка, выпустив несколько прядей.
Черные очки, прикрыли глаза и смотрелись очень стильно. Звезда улыбалась и смотрела в зеркало.
"Загораю исключительно в туалете) Не очень солнечно конечно, но безопасно) А где у вас лето проходит?) Я буду путешествовать по ванным комнатам в этом году)", - подписала фото актриса.
За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Джей Ло, верни обратно телефон Лере", "На дачу на грядки!!! Разделся до трусов и полишь. К вечеру будет и загар и здоровье. 😜", "Туалетный загар самый стойкий) Не забудьте посетить кухню 😍", "Прикольно!👏", "Также, как и всегда. Дома. Мы не ездим. От слова "вообще"", "Бомба,ракета🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Леру Товстолес засняли во время примерки наряда для нового концерта "Женского квартала".
Девушка с горящими глазами смотрела на платья на вешалках, в конце концов, подобрав себе восхитительный наряд - светлое платье с темным цветочным орнаментом.
Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.
А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.
Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.