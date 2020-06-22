Модель, артистка «Квартал 95», как и Елена Кравец, Лера Товстолес похвасталась идеальными формами в бикини

Звезда предстала в соблазнительном виде, сделав селфи в туалетной комнате, сообщает Politeka.net.

Роскошная красотка навела камеру на зеркало и запечатлела себя в купальнике. Розовые треугольники ткани прикрыли грудь, а тонкие бретельки оплели тончайшую талию звезды.

Плавки с принтом из листьев подчеркнули упругие ягодицы.

Плоский животик - смотрится на фото фантастически.

Модель сделала высоко два маленьких пучка, выпустив несколько прядей.

Черные очки, прикрыли глаза и смотрелись очень стильно. Звезда улыбалась и смотрела в зеркало.

"Загораю исключительно в туалете) Не очень солнечно конечно, но безопасно) А где у вас лето проходит?) Я буду путешествовать по ванным комнатам в этом году)", - подписала фото актриса.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Джей Ло, верни обратно телефон Лере", "На дачу на грядки!!! Разделся до трусов и полишь. К вечеру будет и загар и здоровье. 😜", "Туалетный загар самый стойкий) Не забудьте посетить кухню 😍", "Прикольно!👏", "Также, как и всегда. Дома. Мы не ездим. От слова "вообще"", "Бомба,ракета🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Леру Товстолес засняли во время примерки наряда для нового концерта "Женского квартала".

Девушка с горящими глазами смотрела на платья на вешалках, в конце концов, подобрав себе восхитительный наряд - светлое платье с темным цветочным орнаментом.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.