35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселиться з новою коханою на закритій зоні відпочинку
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Стильна дівчина позувала в модному купальнику болотного відтінку і з радістю показала свою струнку фігуру. Схоже, у пари все добре незважаючи на критику в мережі і словами багатьох недоброзичливців.
До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.
Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.
«Прокинулася з самого ранку злегка на хвилююче від кількості емоцій, що переповнюють всередині! Приблизно через кілька тижнів, як я відкрила свою сторінку, мені почали писати дівчинки багато теплих слів і питань з розряду:
📌ось як така завжди на позитиві?
📌як так любити себе?
📌От як у вас стільки енергії?
📌От як ви домоглися лише в такому юному віці і як ви залишаєтеся такою сексуальною і жіночною!?!
І ще багато такого плану. Багато пропонували випити кави і особисто познайомитися!
І ось цей день настав! Я дуже чекаю вечора, коли зможу побачити Вас і отримати зворотній зв'язок!🌸», - написала Крістіна.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".
Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.