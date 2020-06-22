35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселиться з новою коханою на закритій зоні відпочинку

Як відомо, кілька тижнів тому артист публічно розповів про своїх відносини з Христиною Гірник. Струнка дівчина відразу ж підкорила мережу своїми фото і розповідями про позитив, правильному ритмі життя і планами на майбутнє. Тепер артист не соромиться хвалитися Сторі своїм жарким відпочинком з Христиною.

цього разу в розділі Сторі він показав, як відпочивав з новою коханою в закритій курортній зоні, як займався з нею ранковим тенісом і просто насолоджувався біля басейну мирним дозвіллям.

Стильна дівчина позувала в модному купальнику болотного відтінку і з радістю показала свою струнку фігуру. Схоже, у пари все добре незважаючи на критику в мережі і словами багатьох недоброзичливців.

До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.

Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.

«Прокинулася з самого ранку злегка на хвилююче від кількості емоцій, що переповнюють всередині! Приблизно через кілька тижнів, як я відкрила свою сторінку, мені почали писати дівчинки багато теплих слів і питань з розряду:

📌ось як така завжди на позитиві?

📌як так любити себе?

📌От як у вас стільки енергії?

📌От як ви домоглися лише в такому юному віці і як ви залишаєтеся такою сексуальною і жіночною!?!

І ще багато такого плану. Багато пропонували випити кави і особисто познайомитися!

І ось цей день настав! Я дуже чекаю вечора, коли зможу побачити Вас і отримати зворотній зв'язок!🌸», - написала Крістіна.

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