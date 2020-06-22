Українців, які отримують пенсії або субсидії, чекають нові перевірки
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 3551, яким запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно, передає «Сьогодні».
В Україні передбачено три види верифікації: превентивна, яка проводиться, коли людина звертається за держдопомогою, поточна — у період отримання виплат, і ретроспективна — за три останніх роки отримання виплат.
Для більшої ефективності перевірок Кабмін пропонує внести в Єдиний реєстр додаткові дані: окрім необхідних тепер ПІБ, дати і місця народження, серії і номера паспорта, ідентифікаційного коду та місця реєстрації (прописки), у єдиній базі зафіксують фактичне місце проживання, унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (використовується для обліку в'їзду/виїзду громадян за межі країни, що дозволить контролювати заробітчан, та обліку паспортів та інших документів, що засвідчують особу), а також постійно оновлювану інформацію про банківських рахунках одержувача держдопомоги, операції і залишки на рахунках.Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.
Одягнений Тарзан показав, на кого проміняв Наташу Корольову: нове фото облетіло мережу
Діти Галкіна і Пугачової спантеличили образами нареченого і нареченої, кадри облетіли мережу: «Народжені для...»
У Зеленського здивували дивним вчинком на прощанні з батьком Порошенка: "приїхали люди з барсетками і..."
Пенсії та допомога злетять з 1 липня, скільки складе прибавка: "До 17 тисяч..."
Якщо перевірка виявить недостовірні документи, нао підставі яких були зроблені виплати, то таким реципієнтам надішлють вимога про повернення неправомірно або надмірно отриманої державної виплати. Якщо людина не згодна з таким висновком,він може оскаржити рішення в суді.
Проте юристи відзначають, що зараз в суди з цього питання звертаються нечасто. На даний момент в Єдиному державному реєстрі судових рішень близько 20 000 справ даної категорії, що в масштабах країни – трохи. Експерти припускають, що саме це і змінить новий закон.
Відзначимо, в 2019 році Міністерство фінансів перевірило 24,5 млн пільговиків, отримувачів субсидій та соціальних виплат. Результати показали необхідність перевірити 12,9 млн одержувачів. І тільки за жовтень минулого року було підтверджено 14,7 тис. випадків неправомірного отримання виплат на суму 27,4 млн грн, які треба було повернути в бюджет.
Відзначимо, в квітні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3,386 млн громадян, а середній її розмір становив 612,16 грн, що на 39% менше, ніж у березні.
Згідно з даними Мінсоцполітики, 1,450 млрд грн було отримано субсидиантами у готівковій формі, а 150,5 млн грн було отримано в безготівковій формі.
Додамо, що з 1 липня субсидії в Україні стануть меншими у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму.
Як відомо, розмір субсидії вираховують за такою формулою: середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуму, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. То що в результаті вийшло - є обов'язковим платежем за комуналку, а от решта вже повинна покрити субсидія.
Нагадаємо, вийти на пенсію стане складніше, українців загнали у кут вимогами до стажу: "Є два варіанти..."
Як повідомляла Politeka, розмір пенсій раптово змінився з-за карантину, заява ПФУ: хто отримає більше грошей.
Також Politeka писала, що нові правила отримання пенсії, українцям посилять вимоги до стажу: кому покладаються гроші.