Українців, які отримують пенсії або субсидії, чекають нові перевірки

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 3551, яким запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно, передає «Сьогодні».

В Україні передбачено три види верифікації: превентивна, яка проводиться, коли людина звертається за держдопомогою, поточна — у період отримання виплат, і ретроспективна — за три останніх роки отримання виплат.

Для більшої ефективності перевірок Кабмін пропонує внести в Єдиний реєстр додаткові дані: окрім необхідних тепер ПІБ, дати і місця народження, серії і номера паспорта, ідентифікаційного коду та місця реєстрації (прописки), у єдиній базі зафіксують фактичне місце проживання, унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (використовується для обліку в'їзду/виїзду громадян за межі країни, що дозволить контролювати заробітчан, та обліку паспортів та інших документів, що засвідчують особу), а також постійно оновлювану інформацію про банківських рахунках одержувача держдопомоги, операції і залишки на рахунках.Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.

Якщо перевірка виявить недостовірні документи, нао підставі яких були зроблені виплати, то таким реципієнтам надішлють вимога про повернення неправомірно або надмірно отриманої державної виплати. Якщо людина не згодна з таким висновком,він може оскаржити рішення в суді.

Проте юристи відзначають, що зараз в суди з цього питання звертаються нечасто. На даний момент в Єдиному державному реєстрі судових рішень близько 20 000 справ даної категорії, що в масштабах країни – трохи. Експерти припускають, що саме це і змінить новий закон.

Відзначимо, в 2019 році Міністерство фінансів перевірило 24,5 млн пільговиків, отримувачів субсидій та соціальних виплат. Результати показали необхідність перевірити 12,9 млн одержувачів. І тільки за жовтень минулого року було підтверджено 14,7 тис. випадків неправомірного отримання виплат на суму 27,4 млн грн, які треба було повернути в бюджет.

Відзначимо, в квітні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3,386 млн громадян, а середній її розмір становив 612,16 грн, що на 39% менше, ніж у березні.

Згідно з даними Мінсоцполітики, 1,450 млрд грн було отримано субсидиантами у готівковій формі, а 150,5 млн грн було отримано в безготівковій формі.

Додамо, що з 1 липня субсидії в Україні стануть меншими у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму.

Як відомо, розмір субсидії вираховують за такою формулою: середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуму, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. То що в результаті вийшло - є обов'язковим платежем за комуналку, а от решта вже повинна покрити субсидія.

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