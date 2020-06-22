34-річний племінник 71-річної російської співачки Алли Пугачової Владислав хоче повернути сина
Родич Примадонни і його екс-дівчина Вікторія (мама хлопчика) втратили дитину після нервового зриву. В даний час восьмирічний Женя перебуває під опікою особистого водія Алли Борисівни. Однак Владислав і його колишня пасія хочуть відібрати хлопчика у Пугачової, пише Стархит.
«Ви же жінка. У вас є маленькі діти. Навіщо ж так? — звернулася мама Жені до артистки. — Я розумію, що я програю, якщо вони захочуть. Хто я, а хто вона. Але я піду і буду боротися за свою дитину. Вона нас покарала, ми самі винні. У нас просто був зрив».
Владислав заявив, що хоче створити для сина умови не гірші, ніж у Примадонни.
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«Я хочу, щоб син знаходився поруч. Так, йому все дають: гарну освіту, він добре себе почуває. Коли син почне жити зі мною, ми повинні теж саме для нього робити. Все йде до цього. Розмови вже ведуться», — заявив племінник артистки в програмі «Ти не повіриш!» на каналі НТВ.
Раніше ми повідомляли, Пугачова вразила молодим видом на одному з останніх фото. Співачка постала поряд з модельєром Валентином Юдашкіним. Усміхнена Примадонна прямо розквітла поруч з товаришом.
«Відкинувши страх і скинувши маски, нам зустріч видалася казкою.❤️», - підписаний кадр.
«Ого яка краса! Алла, шалено красива», «наша красуня», «Які ви гарні, світлі», «молодці», «Які ви чудові, дай бог вам енергії», «відмінно виглядаєте», - відреагували користувачі.
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