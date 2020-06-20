Российская певица Алла Пугачева поразила роскошным внешним видом во время отдыха с известным дизайнером

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой.❤️», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на снимке Пугачева позирует рядом с известным дизайнером Валентином Юдашкиным на улице, сидя на диване.

«Ого какая красота! Алла, безумно красивая», «красотка наша», «Какие вы красивые, светлые», «молодцы», «Какие вы превосходные, дай бог вам энергии», «отлично выглядите», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 71-летняя российская певица Алла Пугачева удивила очередным помолодевшим видом в экстра-мини.

Как известно, поклонники Алы Борисовны любят наблюдать за преображениями знаменитости и отмечать ее цветущий вид. В прочем, не всегда образы артистки воспринимаются фанатами положительно. В этот раз певица предстала в черном экстра-мини платье с аккуратными принтом на рукавах.

Алла Борисовна позировала, сидя в кресле и позитивно улыбаясь перед объективом. При этом звезда привычно скрыла глаза за солнцезащитными очками, а дополнить свой образ решила стильной черной кепкой с небольшим принтом звезды спереди.

Стоит отметить, новый кадр со знаменитостью немалый ажиотаж в сети, ведь звезда выглядит правда молодо и ухоженно для своих лет. Поклонники даже написали множество комментариев, не обошлось и без критики.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит на самом деле: «Сильно постарела».

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