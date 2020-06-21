В Україні всі банки повинні повідомляти своїх клієнтів про зміну тарифів на грошові перекази не пізніше ніж за 30 днів

Про нові правила фінустанови і українців інформує Національний банк України, пише ubr.ua

Повідомляється, що за чинним законодавством про платіжні системи та переказ грошей, банк зобов'язаний попереджати клієнтів про зміни тарифів за 30 днів, інакше він порушує їх права. Як відомо, самі банки не завжди дотримуються таких правил.

Наголошується, що для оповіщення банк може використовувати будь-які канали зв'язку: повідомлення в месенджері, мобільному додатку, телефонні дзвінки або розмістити відповідну інформацію на своєму сайті.

"Якщо ж банки змінили тариф без попередження, то клієнтам необхідно надіслати письмову скаргу на ім'я керівництва банку і дочекатися офіційної відповіді", - йдеться у публікації.

Якщо заходи не будуть вжиті, то потрібно звернутися до НБУ.

У Нацбанку звертають увагу, що після скарги зазвичай банки погоджуються відкласти підвищення тарифів і повернути списану комісію.

Раніше ми повідомляли, національний банк України з 3 червня 2020 року ввів в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять 10-гривневі банкноти.

З середи, 3 червня, банки можуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Спочатку в обіг вводиться більше п'яти мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх вже розподілили між підрозділами НБУ в Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому.

Нагадаємо, у гривні серйозні проблеми, НБУ знову втрутився в курс валют: що буде з доларом в червні.

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