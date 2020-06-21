Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво приготував чудовий вафельний торт з колумбійськими нотками
Як передає Politeka.net, кулінар поділився рецептом у своєму мікроблозі в Instagram. Хіменес-Браво здивував українців тим, що додав у такий знайомий кожному з дитинства торт, - бринзу.
"Це незвичайний торт, але легкий... Ви точно такого не пробували, але відразу закохаєтесь", - зазначив шеф-кухар.
Для торта вам знадобляться:
• 750 мл Дульсе де лече (традиційний латиноамериканський десерт з карамелізованого молока, робиться з молока та цукру в пропорції 3:1 шляхом повільного нагрівання)
• 1.5 упаковки вафельних коржів (у Ектора вийшло 12 штук)
• 300 грам натертої бринзи
• 55 грам вершкового масла кімнатної температури
• 1 ч. л. лимонного соку
• полуниця для декору
Погода знову змучить українців, синоптики попередили про подвійну загрозу: детальний прогноз
Дженніфер Лопес без білизни спокусливо нагнулася і показала те, що зазвичай приховують: сміливі фото
Помолоділа Алла Пугачова з'явилася у відвертому екстра-міні: "Ну куди знову задерла стегна?"
Масове повернення грошей на рахунки українців: хто і яку суму отримає з 1 липня на картку "Приватбанку"
Спосіб приготування:
• з'єднайте Дульсе де лече з вершковим маслом в міксері, • додайте лимонний сік і збийте на високій швидкості 3 хвилини • вафельні коржі змастіть соусом • зробіть 3 шари (кожен третій шар) з бринзою, 100 грам на кожен шар. Дуже важливо: шар, на якому Дульсе де лече і бринза, зверху закрити вафельним коржем, також змазаним Дульсе де лече • покладіть зверху на готовий торт дошку і щось важке, залиште на 2-3 години • змастіть залишками соусу і прикрасити полуницею перед подачею.
Користувачі подякували Ектора за рецепт:
"Смак, як у дитинстві!"
"Неможливо втриматися 😍"
"Це найшвидший і бюджетний торт"
"О, Боги! Хто це все буде їсти? Смакота божевільна, але ростипопа..🙊🤣🤣🤣"
"Смакота з дитинства"
Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився рецептом ніжного десерту: "Тане в роті"
Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»