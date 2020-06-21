Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво приготував чудовий вафельний торт з колумбійськими нотками

Як передає Politeka.net, кулінар поділився рецептом у своєму мікроблозі в Instagram. Хіменес-Браво здивував українців тим, що додав у такий знайомий кожному з дитинства торт, - бринзу.

"Це незвичайний торт, але легкий... Ви точно такого не пробували, але відразу закохаєтесь", - зазначив шеф-кухар.

Для торта вам знадобляться:

• 750 мл Дульсе де лече (традиційний латиноамериканський десерт з карамелізованого молока, робиться з молока та цукру в пропорції 3:1 шляхом повільного нагрівання)

• 1.5 упаковки вафельних коржів (у Ектора вийшло 12 штук)

• 300 грам натертої бринзи

• 55 грам вершкового масла кімнатної температури

• 1 ч. л. лимонного соку

• полуниця для декору

Спосіб приготування:

• з'єднайте Дульсе де лече з вершковим маслом в міксері, • додайте лимонний сік і збийте на високій швидкості 3 хвилини • вафельні коржі змастіть соусом • зробіть 3 шари (кожен третій шар) з бринзою, 100 грам на кожен шар. Дуже важливо: шар, на якому Дульсе де лече і бринза, зверху закрити вафельним коржем, також змазаним Дульсе де лече • покладіть зверху на готовий торт дошку і щось важке, залиште на 2-3 години • змастіть залишками соусу і прикрасити полуницею перед подачею.

Користувачі подякували Ектора за рецепт:

"Смак, як у дитинстві!"

"Неможливо втриматися 😍"

"Це найшвидший і бюджетний торт"

"О, Боги! Хто це все буде їсти? Смакота божевільна, але ростипопа..🙊🤣🤣🤣"

"Смакота з дитинства"

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився рецептом ніжного десерту: "Тане в роті"

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