Пишногруда Ебігейл Ретчфорд похвалилася яскравими кадрами в одній лише білизні

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно важко пройти повз таку пишну красу, яка може заворожити буквально з першого погляду.

Модель постійно тішить шанувальників яскравими знімками в своєму Instagram, крім того її численні фанати завели кілька фанатських сторінок, на яких діляться яскравими кадрами своєї улюблениці.

Кілька годин тому фанати поділилися новими світлинами, на яких дівчина позує в яскравому вбранні.

Так, фанати Ретчфорд показали фото знаменитості з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена в спальні. Зірка з'явилася в кадрі в білій мереживній білизні на тонких бретелях, поверх якої одягнула прозору накидку з пір'ям.

Ебі в томній позі позувала, стоячи прямо перед дзеркалом, а на ще одному кадрі вона сіла на підлогу, спокусливо вигнувши спину і витягнувши довгі ноги вперед.

Фолловери, на жаль, не зможуть залишити свої захоплені компліменти для знаменитої красуні, адже знімки з'явилися в Instagram-Stories.

Але, коли дивишся на знімки хочеться сказати кілька слів на кшталт: "Таке не приховати одягом", "Солодке на десерт", "Це щось нереальне".

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