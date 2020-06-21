"Що то за чудик"

35-річний український телеведучий Володимир Остапчук зворушив мережу

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показав, як проводить час в День батька з 2-річним сином Еваном-Олександром і 7-річною донькою Емілією (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Володимир здивував зовнішністю - малюки гарненько над ним попрацювали - на голові у нього шпильки, а на шиї намисто. Остапчук зі "страждаючим" виразом обличчя сидить на дивані, поки син намагається стягнути з нього намисто. У кадр потрапила і його дочка, яка посміхалася, спостерігаючи за всім, що відбувається.

"Папа, це коли ти для дітей і принц і принцеса одночасно 😜", - підписав кумедне відео ведучий.

Користувачі кинулися коментувати пост, розчулюючись картинкою:

"Клас!!!Тато може все що завгодно!"

"Професія обрана - стилісти 🤗"

"Папа красень )"

"Це суперрр, це чудово! 🔥"

"Це так мило з боку 😂💞 головне, що папа дозволяє дітям бути дітьми) потім буде що згадати 😉"

"Жодна жінка в світі мною не буде командувати !" - "Тато, сиди смирно !!!"

"Що то за чудик"

Раніше ми повідомляли, Остапчук виставив в Instagram архівне фото з коханою на тлі Ейфелевої вежі (у зірки нові відносини після важкого розлучення з матір'ю дітей). Володимир схопив коханку за "м'яке місце" і підняв. Ведучий супроводив фото віршами, в яких висловив небажання йти на поводу у шанувальників і заявив, що хоче жити вільно і не збирається питати дозволу на любов.

"Дуже рада, що ви щасливі😍😘❤️ фотки кайф🔥🔥🔥"; "Вона копія першої дружини, вибачте"; "Бережіть кохання, це так необхідно!)🌻🌻🌻"; "Ви дуже гарна пара, люблю вас", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".