Відомий український хореограф Влад Яма показав спільне фото з батьком

На фото Влад Яма позує в піджаку і сорочці, а на вусі у нього мікрофон. Хореограф обіймав свого батька, який теж був у піджаку і сорочці. Пара стояла на знімальному майданчику, посміхаючись на камеру. На другому фото Влад вже показує свого сина, який сидить у нього на плечах і дивиться вгору. Яма посміхався на камеру, а на тлі можна побачити елітний автомобіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Батько, Ти знаєш, я завжди і у всьому хотів бути схожим на Тебе. Сподіваюся, вийшло(хіба що не курю) Так вийшло, що онук зовнішньо - Твоя маленька копія! Всіх з Святом!", - написав Яма.

Фанати, включаючи дружину Ями, поставили майже тисячу лайків і инаписали кілька коментарів:

"справжні чоловіки в Світі!!!", "Влад,курити ніколи не пізно почати)))", "мої улюблені чоловіки , Ями!", "Влад, курити ніколи не пізно почати)))".

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф Влад Яма показав, як підтримує своє тіло в тонусі.

На кадрах Влад Яма показує себе у футболці і чорних шортах, сидячи на тренажері в спортзалі. Влад, як можна зрозуміти, вирішив прокачати свою груди, виконуючи силову вправу. На кадрах Яма цілеспрямовано робить все необхідне, поки його знімають на камеру.

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