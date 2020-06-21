Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", похвалилася своїми талантами моделі

Як відомо, дівчина стала популярна завдяки акторським талантам і перемоги на одному з сезонів шоу "Танці з зірками". Талановита дівчина з маленьким сином підкорила фанатів не лише майстерною грою і танцивальными навичками, але ще і завдяки своїй красі.

В цей раз Ксенія похвалилася модельними талантами, восхитив чином в блеоснежном сукні з вирізами.

«Пам'ятайте розповідала про те, що починаючи свою акторську кар'єру стикалася з людьми, які стверджували що я модель, а не актриса ))) так ось, можу і те й інше 😀», - написала Ксенія.

Фанати тут же відповіли:

«яка прекрасна 😍», «Красуня,Мері» 🔥❤️❤️❤️🔥», «Ксюша, ну просто немає слів😍 Неймовірно красива🔥Обожнюю😘», «Ніжки супер🔥💖😍», «Ойй! Та все хочуть дізнатися, що про них думають інші! «, «👍👍👍Ухти красуня❤️», «Gorgeous 😍❤️», «Ви талановита у всьому🔥», «Богиня 💖💖💖», «Неймовірна 😍», «Як прекрасна твоя посмішка😍😍😍😍», «Ви прекрасні. Я ваш найбільший шанувальник (з Польщі)💗🥺😍💓», «Бомба🔥 просто шикарна 🔥».

До цього в інтерв'ю зірка зазначила, що зовсім не шкодує про те, що виховує сина одна. Тоді, в університеті трапилася любов, від якої у її з'явилося «особисте твір мистецтва – син Платон». У момент розставання з чоловіком зірка правда сумувала: «Був момент, коли я сиділа, плакала і вінілу весь світ… І лише через якийсь час зрозуміла, навіщо даються такі випробування», - розповіла Ксенія.

Тепер, після всього, що сталося, дівчина зазначає, що вона готова до нових відносин:

«Моє минуле сформувало мене як особистість, без нього мій шлях був би іншим. Я готова до нової любові. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше – взаємність почуттів і прагнень, розуміння без всяких заборон і обмежень,» - відзначає зірка.

Розповідаючи про сина, актриса зазначила, що батьки бажають своїм дітям кращого, щоб вони відбулися в житті.

«Але Платон буде таким, яким захоче бути. Захоче на сцену? Будь ласка. Сама знаю, як впливають заборони. Дитина повинна відчувати свободу у прийнятті рішень, інакше йому буде погано. Звичайно, потрібно направляти, але син сам визначиться», - зазначила зірка, коментуючи тему виховання дитини в поодинці.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

А ще Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина роздяглася і показала, за що будуть боротися чоловіки: топ спокусливих фото.

Також Politeka повідомляла, що за серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"