Емілі Ратаковськи порадувала шанувальників спокусливими кадрами в сміливому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

Цього разу вона порадувала своїх шанувальників дивовижними кадрами у відвертому купальнику чорного кольору.

Нещодавно дівчина опублікувала нову порцію гарячих кадрів, де позує в чорних купальниках. Купальники з колекції власного бренду Емілі Inamorata сидять просто бездоганно. Вони відмінно підкреслили тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковськи. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би чудово.

Родзинкою купальників стало глибоке декольте, яке практично досягло її пупка. Другий купальник має вставки з боків, які складаються з тонких зав'язок на шнурках.

Підписники похвалили Ратаковськи, а також залишили чимало компліментів її красі:

"Яка гарна, а очі взагалі", "Яка естетична фотографія", "Ах, яка красуня", "Купальник-вогонь ", "Ось це вид!", "Не дівчина, а мрія", "Можна дивитися вічно", "Ух, яка".

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