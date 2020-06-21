Американська фітнес-модель Ана Чері показала в білизні, ледь прикривавшу гідності, підтягнуту фігуру

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. Щоб наочно демонструвати результат своїх занять, Ана виблискує кадрами з фотосесій, на яких з'являється в одній лише білизні, при цьому з кожним днем вбрання моделі стають все більш відкритими, пише Politeka.

В цей раз Ана прикрилася білизною-ниточками, зовсім не приховує її фігуру. При цьому лише головне виявилося приховане за рожевими метеликами.

«Гей, ти вже бачив мій аккаунт OnlyFans ??!? Чого ти чекаєш? Ексклюзивний контент 🦋😈💓 і це єдине місце, де я відповідаю. Тепер приймаємо VIP-персон і еліти 🔥😈💕🦋 # Тільки # Вболівальники # Ганна Чері», - інтригуюче підписала дівчина.

Шанувальники тут же поспішив відповісти:

«💚 Приголомшливий вигляд! 😍🔥», «Боже мій, ти просто ідеальна красуня, вау!», «Дуже мило Ана 😘😘😘👅👅👅👅👅», «Так чудово 😍😍😍😘😘🤤🦋🦋🔥🔥», «Про, моя богиня, ти виглядаєш абсолютно приголомшливо», «Шикарна грішна богиня», « Це просто круто і спокусливо, вау😯😯😯», «Так хочеться продовження, мм».

До цього знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина дополила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

«Я просто збираюся опублікувати те, що я відчуваю в цій поїздці. 🌴❤️ #Exuma # Багамські острови # бікіні # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана під постом.

Ось що відповіли користувачі:

«💦💦💦Така романтична дівчинка💦💦💦», «Бажана крихта», «Ти прямо квітне від щастя». «Я так тебе люблю, Ми, дівчата, Я і Біч», «Хороша Ана, шалена крихта прям», «🔥 така вогняна зірка», «Красива жінка», «Bellisima», «я Можу позичити поцілунок ... Обіцяю ... Я поверну його», «Розбиває серця♥ ️».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".