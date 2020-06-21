Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко зробила яскраве фото на мальовничій локації
Як повідомляє Politeka.net, внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, з початку навчального року переїхала в Нью-Йорк, де навчається в престижній Школі дизайну Parsons. На час карантину вона залишалася в місті. Правда, періодично виходила на прогулянки в Центральний парк, а також знімала влоги про життя в США.
Тепер же дівчина вибралася на прогулянку за місто і встигла поділитися мальовничими кадрами, зробленими там.
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18-річна Соня продемонструвала ідеальні довгі ноги, позуючи біля машини. Для прогулянки за містом вона обрала зручний і розслаблений лук, але в той же самий час дуже спокусливий образ – білосніжний спортивний купальник і класичний бомбер темного кольору підкреслили ідеальну фігуру дівчини.
Соня розстебнула світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик, довгі ноги і витончену талію. Волосся дівчина розпустила по плечах.
Підписники Соні відразу ж відзначили її почуття стилю, а також їм сподобалася локація. На онуку Ротару посипалися компліменти і смайлики з сердечками.
"Я прям закохалася в цю фотографію😍😂", "Дуже класно❤❤❤", "", "Вау", "Дівчина вбила наповал", "Дуже красиво 😍❤️", "Ви прекрасні!!!😍🤩🔥", "Яка гарна дівчинка тут на фото😍♥️👍🤗😘", "Дуже красива фотографія", "просто шикарно 🔥".
Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".
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