Молода мільярдерка і одна з найбільш високооплачуваних моделей Кайлі Дженнер показала пікантний знімок в компанії своєї сестри Кендалл Дженнер

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер, схоже, також втомилася сидіти вдома. 22-річна мільярдерка так звикла до постійних робочих проектів, зйомок і зміни образів, що перебування на карантині їй явно тягарем, вона постійно просить своїх прихильників підказати їй назву хорошого фільму або книги.

Але не забуває вона й про спокусливі кадри, якими частенько радує своїх шанувальників. Кілька годин тому невгамовна красуня вирішила додати фото ще більш гаряче, ніж її попередні.

Кайлі опублікувала кадр, де позує зі старшою на пару років сестрою – Кендалл. Обидві вони приміряли відверті вбрання, які відмінно підкреслили апетитні груди дівчат і і золотистий відтінок їх шкіри.

На Кайлі двокольорове боді: верх чорного кольору з довгими рукавами, а низ білого з бежевою вставкою посередині. Кендалл приміряла більш сміливий наряд, який ледь прикривав її ідеальні форми.

Як Келі, так і Кендалл зробили макіяж в нюдових відтінках з чітко окресленими бровами і чуттєвими губами. Виглядають знаменита модель і успішна бізнесвумен ефектно і незвично.

Крім ефектних нарядів привертає до собе увагу і поза знаменитостей. Кайлі лежить на підлозі, а Кендалл розмістилася на сестрі, впритул до неї притиснувшись.

Фото припало до душі і численним фоловерам, які залишили безліч компліментів для дівчат.

"Всі компліменти вже закінчилися, а бажання висловити захоплення красою з кожним разом більше. Невероятрейшие сестри", "", "Як завжди вогонь", "Це дуже солодко", "До неможливості красиві", "Шикарні", "Спокусливі сестрички".

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