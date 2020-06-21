Молода мільярдерка і одна з найбільш високооплачуваних моделей Кайлі Дженнер показала пікантний знімок в компанії своєї сестри Кендалл Дженнер
Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер, схоже, також втомилася сидіти вдома. 22-річна мільярдерка так звикла до постійних робочих проектів, зйомок і зміни образів, що перебування на карантині їй явно тягарем, вона постійно просить своїх прихильників підказати їй назву хорошого фільму або книги.
Але не забуває вона й про спокусливі кадри, якими частенько радує своїх шанувальників. Кілька годин тому невгамовна красуня вирішила додати фото ще більш гаряче, ніж її попередні.
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Кайлі опублікувала кадр, де позує зі старшою на пару років сестрою – Кендалл. Обидві вони приміряли відверті вбрання, які відмінно підкреслили апетитні груди дівчат і і золотистий відтінок їх шкіри.
На Кайлі двокольорове боді: верх чорного кольору з довгими рукавами, а низ білого з бежевою вставкою посередині. Кендалл приміряла більш сміливий наряд, який ледь прикривав її ідеальні форми.
Як Келі, так і Кендалл зробили макіяж в нюдових відтінках з чітко окресленими бровами і чуттєвими губами. Виглядають знаменита модель і успішна бізнесвумен ефектно і незвично.
Крім ефектних нарядів привертає до собе увагу і поза знаменитостей. Кайлі лежить на підлозі, а Кендалл розмістилася на сестрі, впритул до неї притиснувшись.
Фото припало до душі і численним фоловерам, які залишили безліч компліментів для дівчат.
"Всі компліменти вже закінчилися, а бажання висловити захоплення красою з кожним разом більше. Невероятрейшие сестри", "", "Як завжди вогонь", "Це дуже солодко", "До неможливості красиві", "Шикарні", "Спокусливі сестрички".
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