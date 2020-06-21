Гаряча учасниця і переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова блиснула ідеальним тілом, розстебнувши наряд без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Завтра у мене ДН і , напевно , я його чекаю як ніколи )) за останні кілька років я взагалі не парилася з приводу свого дня народження , але цього року все інакше! Я люблю кожен рік )) мені не хочеться повертатися в школу / університет або інший період свого життя», - йдеться в повідомленні.

При цьому Ульянова розповіла, що цей рік дійсно змінив її життя настільки, що вона «вже не буде колишньою».

«Загалом так багато сталося зі мною, що мені самій досі не віриться 😖 спасибі моїм дійсно «sweet 23» 😅 рік, який змінив моє життя і вона ніколи вже не буде колишньою», - підкреслюється в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує в елегантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру. Дівчина вирішила його розстебнути, показавши на камеру ідеальний загар без білизни.

«дуже і дуже красива», «красуня», «ось це тигриця», «Дашуля, ти просто бомба!», - пишуть вони.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".