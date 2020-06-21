Від такої краси не можна відірвати очей

Українська телеведуча Даша Трегубова з «Х-фактора» похвалилася ідеальною фігурою під час нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Настрій дня. Колір/ч/б Що краще?» - говориться у повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Трегубова в джинсах і топі позує лежачи в гарячій позі, грайливо дивлячись убік. При цьому ноги зірка схрестила, а на обличчі красується елегантний макіяж.

«Мила кішечка», «вогненно круті фотки», «ти бомба», «красу нічим не зіпсуєш», «Очуміти яка гарна», «вам все йде», «обидві фотки бомбезні», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактор", показала спокусливі образи.

На фото Даша позує в чорному платті з разючим декольте. Красуня на першому кадрі спокусливо поклала руку на обличчя і показала свою зовнішність максимально близько, а волосся у неї були розпатланим. На другому знімку зірка вже підняла обидві руки і дивилася в бік від камери. На третьому фото дівчину зняли не так грубо, показуючи її фігуру по пояс. Завдяки цьому Даші вдалося передати свою спокусливість і цілеспрямованість.

"Все, що ви хотіли дізнатися про баранів, але боялися запитати (в каруселі) preview нашої фотосесії", - написала Трегубова.

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