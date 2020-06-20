Супермодель Ана Чері зі Сполучених Штатів порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хлопці, свайпайте вгору», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах модель позує в одному халаті, демонструючи значні форми без білизни. Під кінець відео халат практично повністю спав, з-за чого в кадр ледь не потрапило зайве.

Звернемо увагу, що шанувальники Чері виявилися безмовні, адже кадри зірка вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що Ана Чері показала яскраве фото і забула при цьому спокусливо блиснути сідницями в прозорих шортиках. Фанати відразу ж відреагували:

«Відмінний колір», «Ну, сподіваюся, я тобі ніколи не знадоблюся ... Але якщо коли-небудь, якщо ти відчуваєш себе самотнім і чи є щось, що ти хочеш вилити ... Або поділися ... Ти можеш без всяких коливань .... !! 😊», «Mamita hermosa estas deliciosa😛😛😛», «Бос Леді», «Красива жінка ❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно чудова 🍑🔥», «Гарний вигляд, знімай інше», «Неймовірний вид❤️😍🖤», - написали користувачі.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

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