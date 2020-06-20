Рідний син українського виконавця Віктора Павліка розповів, що не зміг перемогти рак

Як передає Politeka.net, свою історію хлопець розповів на своїй сторінці в Фейсбук. 21-річний Павло зізнався, що в 2018 році у нього виявили новоутворення, яке пережимало спинний мозок. За цей час хлопець пережив складну операцію, 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Він сподівався, що хвороба відступить, але цього не сталося. Павло зазначив, що хвороба активно вражає його організм, у нього вже не працює одна рука.

Зараз Павло пересувається за допомогою інвалідного візка. Лікування він припинив, так як воно не допомагає.

«Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу», - додав він.

Хлопець зізнався, що відчуває себе досить спокійно, а переживає тільки за рідних. Він також згадав про своїх однокласників, зазначивши, що шкільні роки були сповнені радісними моментами.

Сам Віктор Павлік, який нещодавно одружився на молодій коханій, зробив репост поста сина, закликавши його однокласників відгукнутися.

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