Популярна модель, зірка «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася ніжним літнім фото

На своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як відпочиває на природі в сонячний день, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в світлі джинси з високою посадкою і відвертий топ. Модель відмовилася від нижньої білизни, прикривши свої груди шовком. При цьому спина дівчини залишилася оголеною. Ельза позувала на камеру в різних позах, паралельно гріючись на сонечку.

«Відсилаю всім вам віртуальні обійми, любов і зелень», - підписала серію фото модель.

Пост ефектної блондинки за годину зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Любов з Індії», «Ти красива, ти дуже худа», «Ангел», «ти виглядаєш як завжди на всі 100%», «Вінтажна королева», «І тобі того ж, сонечко», «Абсолютне Диво», «Ох літо», «Вогонь», «Дівчина моя абсолютна мрія! Ельза, твоя краса бездоганна», «Ніжна квітка», «Нічого собі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск поділилася фото, на якому постала в нижній білизні з нової колекції Victoria’s Secret. Вона вибрала для фотосесії блакитний комплект з прозорими трусиками. Красуня без сорому спустила штани, показавши на камеру ніжні трусики.

Нагадаємо, що Ельза Хоск вигнулась як кішечка, засвітивши зайве в прозорій сукні: «Які великі».

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск з Victoria’s Secret без штанів показала своє головне достоїнство: «Нереальний вигляд».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск відмовилася від білизни заради пікантних кадрів: «Ого як стирчать».