Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розповіла про нове кохання

Перед швидким виходом проекту зірка вирішила дати спеціальне інтерв'ю, в якому розповіла багато цікавого про своє життя, будні, надії на нову любов і, звичайно ж, про виховання сина, пише «Караван історій».

В інтерв'ю зірка зазначила, що зовсім не шкодує про те, що виховує сина одна. Тоді, в університеті трапилася любов, від якої у її з'явилося «особисте твір мистецтва – син Платон». У момент розставання з чоловіком зірка правда сумувала: «Був момент, коли я сиділа, плакала і вінілу весь світ… І лише через якийсь час зрозуміла, навіщо даються такі випробування», - розповіла Ксенія.

Тепер, після всього, що сталося, дівчина зазначає, що вона готова до нових відносин:

«Моє минуле сформувало мене як особистість, без нього мій шлях був би іншим. Я готова до нової любові. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше – взаємність почуттів і прагнень, розуміння без всяких заборон і обмежень,» - відзначає зірка.

Розповідаючи про сина, актриса зазначила, що батьки бажають своїм дітям кращого, щоб вони відбулися в житті.

«Але Платон буде таким, яким захоче бути. Захоче на сцену? Будь ласка. Сама знаю, як впливають заборони. Дитина повинна відчувати свободу у прийнятті рішень, інакше йому буде погано. Звичайно, потрібно направляти, але син сам визначиться», - зазначила зірка, коментуючи тему виховання дитини в поодинці.

Раніше зірка поділилася зворушливими фото зі святкування дня народження і здивувала видом поруч з близькими. Щаслива Ксенія купалася в променях любові, коли її «підкинули» вгору, тримаючи на руках всієї натовпом:

«Спасибі , рідні , близькі мої люди ❤️ Спасибі всім за привітання , за ваші побажання, за кожне повідомлення , теплі , наповнені любов'ю слова ❤️ немає нічого ціннішого цього в мій день ❤️ total happiness», - написала Ксенія.

Фанати не залишилися осторонь:

«найкраща, дай Бог тебе щастя і здоров'я💕», «З днем народження!Успіхів у всьому і блиску в очах!😍», «З Днем Народження вас Ксенія! Успіхів вам і творчих звершень!😊😍😉», «Вітаю Вас від всієї душі. Щастя Вам неземного, будьте щасливою, Ви це заслужили як ніхто інший! 🙏🙏🙏❤️», «Яка ж Ви красива ❤️, любувалась в серіалі і дивувалась лише завдяки Вам 🌺».

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