Анджеліна Джолі дала інтерв'ю британському журналу Vogue, в якому розкрила деякі цікаві деталі

Зірка відповіла на питання про роботу в ООН, Послом доброї волі Управління Верховного комісара, усиновлення, а також була порушена тема розставання з актором Бредом Піттом.

Так, журналіст поставив питання, чи вдалося актрисі створити здорову психологічну обстановку вдома для дітей після розлучення з батьком. Зірка відповіла, що прийняла рішення про розставання заради добробуту сім'ї, пише hellomagazine. На її думку, це було правильно.

Як зазначила Енджі, знайшлися ті, що користувалися її мовчанням на цю тему, тому діти прочитали багато брехні про себе. Однак артистка завжди нагадує чадам - важливо тільки те, що вони знають правду самі про себе та мають власну думку.

Крім того, зірка розповіла, що "усиновлення" та "дитячий будинок" - це позитивні слова в їх сім'ї. І, хоча зірка не може розповісти дітям про свою вагітність ними, все ж вона може розкрити деталі тих подорожей, коли вона їх шукала.

Нагадаємо, Бред Пітт зізнався, що страждав від алкогольної залежності під час відносин з Джолі. Після розставання він став відвідувати товариство для анонімних алкоголіків.

Відомо, що останньою краплею перед розставанням пари став скандал в літаку, коли неадекватний Бред Пітт нібито вдарив прийомного сина Меддокса.

Перед приземленням в аеропорту Міннесоти на дозаправку Анджеліна вимагала, щоб чоловік протверезів, однак той відмовився. Службовці аеропорту чули, як пара свариться, ще до того, як до літака подали трап.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

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