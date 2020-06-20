Анджелина Джоли дала интервью британскому журналу Vogue, в котором раскрыла некоторые интересные детали

Звезда ответила на вопросы о работе в ООН, Послом доброй воли Управления Верховного комиссара, усыновлении, а также была затронута тема расставания с актером Брэдом Питтом.

Так, журналист задал вопрос, удалось ли актрисе создать здоровую психологическую обстановку дома для детей после развода с их отцом. Звезда ответила, что приняла решение о расставании ради благополучия семьи, пишет hellomagazine. По ее мнению, это было правильно.

Как отметила Энджи, нашлись те, который пользовались ее молчанием на эту тему, поэтому дети прочитали много лжи о себе. Однако артистка всегда напоминает чадам - важно только то, что они знают правду сами о себе и имеют собственное мнение.

Кроме того, звезда рассказала, что "усыновление" и "детский дом" - это позитивные слова в их семье. И, хотя звезда не может рассказать детям о своей беременности ими, все же она может раскрыть детали тех путешествий, когда она их искала.

Напомним, Брэд Питт признавался, что страдал от алкогольной зависимости во время отношений с Джоли. После расставания он стал посещать общество для анонимных алкоголиков.

Известно, что последней каплей перед расставанием пары стал скандал в самолете, когда неадекватный Брэд Питт якобы ударил приемного сына Мэддокса.

Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако тот отказался. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла себе нового красавчика, появились фото пары: Питт кусает локти.