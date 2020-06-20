Російська актриса Світлана Ходченкова, яка грала в декількох фільмах виробництва «Квартал 95», здивувала відвертим яскравим спокусливим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з подругою, редактором Elle Катериною Мухіною. Дівчата йшли по головній площі російської столиці. Вони були одягнені в розкішні вбрання і в цілому виглядали як моделі з обкладинки журналу.
Ходченкова була одягнена в обтягуюче чорне плаття з розрізом на нозі. Вона трохи задерла сукню таким чином, щоб оголити свої стрункі ніжки. Актриса привітала з днем народження подругу, зазначивши, що захоплюється нею.
За годину її пост зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях їй та її подрузі залишили масу компліментів.
«Які красуні», «не можна з такою красою в центрі столиці розбивати серця і такою легкою ходою дорогу», «Люблю», «Прекрасні жінки світу», «Королеви!», «Ось це ноги, я розумію», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова поділилася відвертим кадром, на якому постала в широкому в'язаному светрі, забувши про штани. Актриса ефектно розставила довгі ноги. Розпущене волосся 37-річної зірки додало пікантності фотографії.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова покрасувалася, приспустивши мереживний пеньюар: карколомні фото.
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Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова покрасувалася в напівпрозорому платті, ефектне фото.