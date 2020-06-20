Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показав, як займається спортом

У себе в Instagram він опублікував кілька відео з жорсткого тренування, передає Politeka.net. Михайлюк розповів, що вже занадто довго гостює в Дніпрі, тому вирішив піти на тренування, адже фізичну форму не можна запускати.

Чоловік опублікував у себе в сторіз ряд вправ, які він виконує в тренажерному залі. Спочатку Михайлюк показав, як робить підняття ніг, висячи на перекладині. Потім він піднімав гирю і, наостанок, качав прес за допомогою тренера. По складним вправам стає ясно, звідки у холостяка такий прес.

Нагадаємо, що Максим Михайлюк став учасником 10 сезону шоу «Холостяк». У фіналі проекту він вибрав гімнастку Дашу Ульянову, хоч їх відносини на проекті складалися не зовсім гладко. Ще під час шоу дівчина почала ревнувати Михайлюка до інших учасниць, а він ніяк не міг отримати від неї визнання про її справжні почуття.

Після шоу пара розійшлася, так як Даша дізналася про зраду Макса на шоу. Зазначається, що у Михайлюка нібито був інтим на проекті з іншою учасницею. Відомо, що це не Дана Оханська. У мережі активно обговорюють, хто це міг бути.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк взявся за старе, вразивши дівчат жарким кадром у формі: "Зовсім засумував".

Як повідомляла Politeka, Макс Михайлюк без одягу і сорому подражнив сталевим пресом: "Був нормальним мужиком...".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" у фарбах описав, як Макс зраджував Даші на проекті: "Ми намагалися не заважати, але...".