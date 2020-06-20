Актриса популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася приємними моментами відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала розкішний кадр на своїй сторінці в Instagram.

Почалося літо, вже пора засмагати, і багато викладають в соцмережах фотографії з відпочинку, незважаючи на карантин. Так і Анна Кошмал показала знімок, зроблений на березі моря. Вона позує в легкому платті з телефоном в руках і дивиться кудись у далечінь. Можна помітити, що на актрисі немає бюстгальтера.

На задньому плані видно море, що йде в горизонт. Сама Анна Кошмал знаходиться в оточенні столів, судячи з усього, в якомусь закладі. Втім, крім неї інших людей в кадрі немає.

Користувачі соціальної мережі захопилися ніжним чином Анна Кошмал і залишили багато приємних коментарів:

"Круто! У сонячні дні добре проводити час на вулиці😍"; "Неймовірна 🙈❤️"; "Дуже красива фотографія. І морееее яке гарне 🌊 🌊🌊 Краса"; "Милашка"; "Ваууу😻яка гарна фотографія 😻"; "Який гарний вид😍😍😍"; "Ганнуся, красуня, ти найкраща, сонячна, весела, прекрасна дівчина, обожнюю тебе плаття шикарне зачіска класна фото чудове посмішка тобі дуже личить Анюта! 😘🤗❤️😍👏👍".

Нагадаємо, що Анна Кошмал задерла кофту і показала ідеальні вигини в корсеті: "Будь завжди такий".

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