Зірка притиснула її до себе

Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс опублікувала яскраве відео з новим другом

Зірка активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Артистка поділилася відео, де позує з маленькою істотою - цуценятом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зірка позувала у сорочці з чорним принтом і в блакитних джинсах. Бльоданс сиділа на підлозі біля дитячого ліжка і тримала "грудочку щастя" в руках.

Акторка притиснула цуценя до грудей, а тим часом воно облизувало її біля вушка: "О, дівчинка, я знаю, що це любов", - сказала актриса.

Тим часом на задньому фоні чувся голосний сміх.

"Ну, що за щастя маленьке", - підписала відео Евеліна.

За півгодини кадри зібрав понад 11 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост🔥🔥🔥", "Евеліночко, ви собачку завели?! Це французький бульдог?😁👍🐕", "Якщо б у мене була така собака я б заміж не вийшла ніколи 😂", "Евочко, це вогонь 🔥 😘❤️", "Хороший вибір, просто обожнюю цю породу", "Фу, гидота! Щур чи що?" "😍😍😍аж мурашки побігли 😂😂😂", "Сьогодні прям собачий день якийсь! 😍😅 В моїй стрічці стільки ЦЬОГО щастя ще не було ніколи...))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала поруч з чоловіком, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні.

При цьому крім неї, на майданчику перебувало ще близько десяти осіб.

«Сьогодні у мене була постільна сцена, в якій моє тіло було трохи пошкоджено😭 Гортайте карусель», - йдеться в повідомленні.

Пост швидко зібрав багато лайків та коментарів.

Нагадаємо, безсоромна Бльоданс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Бльоданс розвалилася на ліжку з новим другом, приголомшивши визнанням

А ще Politeka писала, що Бльоданс показала, чим займається в окупованому Росією Криму