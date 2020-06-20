У мережі з'явилося відео, на якому ще маленькі Ліза і Гаррі Галкини беруть участь у незвичайній фотосесії

Ролик опубліковано на офіційній сторінці Лізи Галкіної в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах видно, як діти Алли Пугачової і Максима Галкіна одягнені в наряди, схожі на вбрання нареченої і нареченого. Ліза одягнена в біле плаття, а Гаррі – в чорний костюм і білі кросівки. Діти позують на камеру. За кадром чути голоси постановників, які кажуть їм, що робити.

«Невелике прохання, друзі: поставте будь-який смайлик в коментарі, щоб частіше бачити мої пости», - підписали під відео.

За годину ролик зібрав майже 30 тисяч переглядів. В коментарях зоряним діткам залишили масу компліментів.

«Намагаються! Трудяги!», «Діти народжені для кінематографа», «Найкращі!», «Принц і принцеса!», «Прекрасні створіння. Чарівні дітки», «Красуня», «Супер, просто удачі вам ребяточки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін поділився фото зі своїми дітьми, які дуже підросли. Комік тримав їх на руках і світився від щастя. Діти щосили реготали. Фото було зроблено на тлі красивих квітів.

Як відомо, сьогодні Гаррі і Лізі по шість років. Малюків народила сурогатна мати.

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