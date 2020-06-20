Співачка Наталя Могилевська здивувала незвичайним образом

Як передає Politeka.net, нові знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Вибирайте! 1 або 2⁉️ Ваші версії, чим я займаюся у ванній?", - йдеться у підписі до посту.

Наряд Могилевська вибрала досить незвичайний: легке плаття і прозора плівка виглядала досить дивно на 44-річній співачці.

На другому знімку Могилевська вирішила додати гостроти, спокусливо закинувши ногу на ногу.

Також її шанувальники тут же знайшли пояснення такого вигляду Могилевської.

"Може бути ви знімаєте новий кліп?", "Знімаєте кліп, перша мені більше подобається", "Ти ідеал моєї мрії",

Раніше Могилевська показала відверте фото в обіймах молодого танцюриста. На кадрі її тримає в міцних обіймах хореограф Олексій Бусько. Співачка позує у сукні з дуже відвертим розрізом, з-за якого вона засвітила зайве.

Нове фото захопило користувачів Мережі. Фоловери артистки проводили паралелі між Олексієм Бусько і Владом Ямою, з яким вона раніше робила свої проекти.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

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