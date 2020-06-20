Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів рецепт ідеального сніданку

За словами шеф-кухаря, він розуміє, що людям набридли звичайні сніданки: омлети і яєчні, але він знає, як урізноманітнити меню, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, кремовий сніданок з яйцем і шпинатом, від якого будуть у захваті навіть діти. Для приготування знадобляться:

одне яйце;

0,5 середньої цибулини;

три зубчики часнику;

180 мл жирних вершків;

80 гр пармезану;

три ст. л. вершкового масла;

0,5 ч. л. пластівців паприки;

1/4 ч. л. мускатного горіха;

шпинат (можна з морозилки);

дві ст. л. борошна;

240 мл овочевого бульйону;

лимонний сік;

сіль, перець.

Вершкове масло кладемо на сковорідку і смажимо цибулю на великому вогні до золотистого вигляду. Видавлюємо часник додаємо трохи перцю і солі, а також мускатний горіх і трохи пізніше паприку і шпинат. Вода повинна випаруватися.

Додаємо борошно, розмішуємо і додаємо овочевий бульйон. Потім натертий пармезан і вершки. Недовго готуємо, спробувавши на смак, можна додати трохи солі.

Потім включаємо духовку і встановлюємо режим "Гриль" з максимальною температурою.

Поки духовка гріється, зменшуємо вогонь на плиті, робимо отвір посередині та виливаємо яйце. Посипаємо зверху пармезаном, закриваємо кришкою на п'ять хвилин, а поки робимо тости.

Знову трохи посипаємо пармезаном і ставимо в духовку на пару хвилин.

Готове яйце дістаємо з духовки, посипаємо чебрецем, перцем і подаємо разом з тостами.

Блюдо виходить дуже смачним і ніжним. Приємного апетиту!

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