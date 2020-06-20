Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів рецепт ідеального сніданку
За словами шеф-кухаря, він розуміє, що людям набридли звичайні сніданки: омлети і яєчні, але він знає, як урізноманітнити меню, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Так, кремовий сніданок з яйцем і шпинатом, від якого будуть у захваті навіть діти. Для приготування знадобляться:
- одне яйце;
- 0,5 середньої цибулини;
- три зубчики часнику;
- 180 мл жирних вершків;
- 80 гр пармезану;
- три ст. л. вершкового масла;
- 0,5 ч. л. пластівців паприки;
- 1/4 ч. л. мускатного горіха;
- шпинат (можна з морозилки);
- дві ст. л. борошна;
- 240 мл овочевого бульйону;
- лимонний сік;
- сіль, перець.
Вершкове масло кладемо на сковорідку і смажимо цибулю на великому вогні до золотистого вигляду. Видавлюємо часник додаємо трохи перцю і солі, а також мускатний горіх і трохи пізніше паприку і шпинат. Вода повинна випаруватися.
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Додаємо борошно, розмішуємо і додаємо овочевий бульйон. Потім натертий пармезан і вершки. Недовго готуємо, спробувавши на смак, можна додати трохи солі.
Потім включаємо духовку і встановлюємо режим "Гриль" з максимальною температурою.
Поки духовка гріється, зменшуємо вогонь на плиті, робимо отвір посередині та виливаємо яйце. Посипаємо зверху пармезаном, закриваємо кришкою на п'ять хвилин, а поки робимо тости.
Знову трохи посипаємо пармезаном і ставимо в духовку на пару хвилин.
Готове яйце дістаємо з духовки, посипаємо чебрецем, перцем і подаємо разом з тостами.
Блюдо виходить дуже смачним і ніжним. Приємного апетиту!
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