Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів рецепт ідеального сніданку

За словами шеф-кухаря, він розуміє, що людям набридли звичайні сніданки: омлети і яєчні, але він знає, як урізноманітнити меню, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Так, кремовий сніданок з яйцем і шпинатом, від якого будуть у захваті навіть діти. Для приготування знадобляться: 

  • одне яйце;
  • 0,5 середньої цибулини;
  • три зубчики часнику;
  • 180 мл жирних вершків;
  • 80 гр пармезану;
  • три ст. л. вершкового масла;
  • 0,5 ч. л. пластівців паприки;
  • 1/4 ч. л. мускатного горіха;
  • шпинат (можна з морозилки);
  • дві ст. л. борошна;
  • 240 мл овочевого бульйону;
  • лимонний сік;
  • сіль, перець.  

Вершкове масло кладемо на сковорідку і смажимо цибулю на великому вогні до золотистого вигляду. Видавлюємо часник  додаємо трохи перцю і солі, а також мускатний горіх і трохи пізніше паприку і шпинат. Вода повинна випаруватися. 

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Додаємо борошно, розмішуємо і додаємо овочевий бульйон. Потім натертий пармезан і вершки. Недовго готуємо, спробувавши на смак, можна додати трохи солі. 

Потім включаємо духовку і встановлюємо режим "Гриль" з максимальною температурою.

Поки духовка гріється, зменшуємо вогонь на плиті, робимо отвір посередині та виливаємо яйце. Посипаємо зверху пармезаном, закриваємо кришкою на п'ять хвилин, а поки робимо тости.

Знову трохи посипаємо пармезаном і ставимо в духовку на пару хвилин. 

Готове яйце дістаємо з духовки, посипаємо чебрецем, перцем і подаємо разом з тостами. 

Блюдо виходить дуже смачним і ніжним. Приємного апетиту!

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