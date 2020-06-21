Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, з'явилася у відвертому образі
Зірка опублікувала маленькі відео в сториз, де продемонструвала свою красиву фігуру, пише Politeka.net.
Омович з'явилася в чорній футболці-топі з білим написом і ланцюжками внизу.
Зірка одягла міні-шорти, які відкрили види на стрункі ніжки Олени. Зірка натягнула шортики вище стегон, в розрізах показалися оголені стегна.
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Пишні груди, тонка талія і стрункі ніжки - все у цій фігурі захоплює.
Омович тримала телефон, направивши його до дзеркала. Зірка була без макіяжу, але вигляд у неї просто чарівний.
На пальцях - безбарвний манікюр, модний в цьому сезоні.
Відео не зібрало багато лайків, бо було оприлюднено у сторіз. Можливо, користувачі мережі написали зірці компліменти в особисті повідомлення.
Нагадаємо, Олена Омович позувала на зеленому газоні, похвалившись стрункими ніжками в міні. Красуня була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому відкривалися види на великі груди.
Легкий наряд розвивався на вітрі, а з-під короткої спіднички ледь не показувалося найінтимніше.
Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала в одній майці, більше на ній нічого не було видно. Зірка дивилася прямо в камеру, а доповнила образ яскравим макіяжем. Можна легко зауважити, що модель вирішила не надягати бюстгальтер під майку, завдяки чому фото вийшло досить соковитим.
За годину фанати поставили безліч лайків і написали масу компліментів.
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