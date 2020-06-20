29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Всесвітньо відома модель досить часто публікує все більш пікантні кадри в соцмережах.

Прихильниця ню фотосесій буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками і, судячи з останнього, не збирається зупинятися.

На кадрі Сьюзі постала в неймовірно відвертому купальнику, які майже не приховував всі таємні місця моделі - вузькі білі ниточки лише саму малість покривали її спокусливі форми.

Ну а поза Сьюзі заслуговує окремої похвали - розставивши ноги, відмінним ракурсом вона змусила чоловічу половину (а може і жіночу) фантазувати про непристойне.

Також в підписі до посту Сьюзі попередила, що якщо ви хочете побачити більше, то потрібно оформити підписку на приватну платформу, де вона показує все без цензури.

Зазначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.

Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортес зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.

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