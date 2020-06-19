Роуз знає, за що її люблять чоловіки

Відома модель Демі Роуз, яку іноді називають британською версією Кардашьян, показала свою фігуру у всій красі

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото в оригінальному купальнику, передає Politeka.net. Дівчина стояла на пляжі і ніжилася на сонечку. Її купальник був кольору золота. Він прикривав неосяжні груди зірки, залишивши відкритим живіт і нижню частину грудей. Ззаду купальник практично повністю був відкритим. Красуня гуляла по пляжу і позувала на камеру.

«Літо 2020 не скасовується, дітки», - підписала фото зірка мережі.

За годину її фото зібрали понад 200 тисяч лайків. В коментарях дівчині традиційно написали масу компліментів.

«Блін...це щось неймовірне..як з космосу...щось нереальне», «Ти так добре виглядаєш», «Просто вау, мені подобається твій купальник, дитинко», «богиня», «Райська насолода», «Ти прекрасна як літо», «Подружися зі мною», «Пляж виглядає красиво», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз показала, як займається спортом. Тепер стає ясно, що її фігура – це не тільки природна краса, але і щоденна праця. Роуз була в спортивному комбінезоні і активно виконувала вправу на сідниці. Кадри вийшли не тільки мотивуючими, але і дуже спокусливими.

Нагадаємо, що соковита Демі Роуз показала, як розважається на яхті в "невидимому" бікіні: "Русалка на полюванні".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз погралася зі своїми солодощами в білосніжному купальнику: "Так і тане, малятко".

Також Politeka писала, що розкішна Демі Роуз влаштувала спекотні ігрища посеред пустелі: «не можна відірватися».