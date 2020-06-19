Популярна модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, вразила формами у відвертому вбранні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото у нижній білизні, передає Politeka.net. Традиційно ця білизна була настільки маленькою, що ледь прикривала її неосяжні форми. Як відомо, Квітко славиться пишними грудьми і великою «п'ятою точкою».

На одному фото Анастасія стояла і дивилася прямо в камеру. Пікантності образу додали високі ботфорди під шкіру. Мереживна білизна ледь вміщала принади моделі.

На другому фото Квітко вирішила довести шанувальників до екстазу і повернулася до камери спиною. Трусики стрінги не змогли прикрити практично нічого.

Раніше ми писали, що Квітко сфотографувала себе вдома в дуже сміливому вбранні. На ній було облягаюче чорне плаття з декоративною обробкою з боків. Трохи вище пояса на сукні був виріз, який оголив більшу частину грудей красуні. Варто відзначити, що обличчя моделі за останній час сильно змінилося. Вона стала виглядати більш по-голлівудськи. Ймовірно, Квітко вдається до послуг «уколів краси».

Як відомо, Анастасії Квітко всього 25 років. Вона починала свою кар'єру в Москві, після чого поїхала до США, де отримала роботу.

Нагадаємо, що російська Кардашьян блиснула обсягами в маленькому ліфчику: "Про таке тільки мріяти".

Як повідомляла Politeka, російська Кардашян засвітила відчайдушну подружку з нереальними формами: «Готова до літа».

Також Politeka писала, що російська Кардашьян ледь не розірвала тісний наряд своїми неосяжними формами: «Ось це вигляд».