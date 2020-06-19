Уряд продовжив пільговий режим соціальних виплат на час карантину

Як стало відомо з постанови Кабміну, внутрішньо переміщені особи зможуть продовжувати отримувати допомогу. Переселенці автоматично отримають гроші, їм не доведеться звертатися в органи соцзахисту. Зазначається, що виплати будуть нараховуватися весь час, поки не скасують карантин, а також ще один місяць після його відміни. Додамо, що ця допомога виплачується людям для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Щоправда, після закінчення карантину уповноважені органи повинні будуть провести перерахунок виплат. Деяким переселенцям можуть доплатити відсутні кошти, а від деяких можуть зажадати повернути частину грошей.

Як відомо, розмір допомоги переселенцям в 2020 році склав 1000 гривень для дітей і пенсіонерів, 442 гривні - для працездатних осіб. При цьому на одну сім'ю не виплачують більше 3000 гривень допомоги.

Нагадаємо, що в березні, коли почався карантин, Верховна Рада заборонила перевіряти фактичне місце проживання переселенців при нарахуванні їм фінансової допомоги. Більше того, щоб підтвердити статус переселенця людям не потрібно було підтверджувати, що вони знаходяться на підконтрольній території Україні. До речі, жителі окупованих територій не можуть отримувати пенсії в Україні без підтвердженого статусу переселенця.

Нагадаємо, що Рада ухвалила рішення щодо індексації виплат, що кардинально зміниться.

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