Українська актриса Мішина Ксенія стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тому увагу фанатів прикута до зірки особливо сильно

Так, в цей раз молода зірка, яка незабаром повинна буде взяти участь у проекті і вибрати свою нову любов, показала, як відзначала своє свято. Дівчину буквально підкинули до небес, передає Politeka.net.

Так, зірка поділилася зворушливими фото зі святкування дня народження і здивувала видом поруч з близькими. Щаслива Ксенія купалася в променях любові, коли її «підкинули» вгору, тримаючи на руках всієї натовпом:

«Спасибі , рідні , близькі мої люди ❤️ Спасибі всім за привітання , за ваші побажання, за кожне повідомлення , теплі , наповнені любов'ю слова ❤️ немає нічого ціннішого цього в мій день ❤️ total happiness», - написала Ксенія.

Фанати не залишилися осторонь:

«найкраща, дай Бог тебе щастя і здоров'я💕», «З днем народження!Успіхів у всьому і блиску в очах!😍», «З Днем Народження вас Ксенія! Успіхів вам і творчих звершень!😊😍😉», «Вітаю Вас від всієї душі. Щастя Вам неземного, будьте щасливою, Ви це заслужили як ніхто інший! 🙏🙏🙏❤️», «Яка ж Ви красива ❤️, любувалась в серіалі і дивувалась лише завдяки Вам 🌺».

Крім того, раніше Мішина згадала свою історію кохання, в результаті якої у неї народився син Платон. Зараз хлопчику вісім років.

«Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому», - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер її особисте життя під особливим "прицілом".

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