Відомий співак Том Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, здивував перевтіленням
Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він одягнув блискучу майку і намиста. Якого кольору був його одяг незрозуміло, так як фото в чорно-білому форматі. Том не став одягати перуку, показавши, як він виглядає і одягається у повсякденному житті.
«Всім гарних вихідних», - підписав артист фото.
За годину його фото зібрало більше 2 тисяч лайків. В коментарях зірці «Євробачення» залишили масу компліментів.
«Вдалих вихідних теж. І ще раз спасибі за сьогоднішній музичний сюрприз», «Ось Це Так! Приголомшливе фото в моїй улюбленій майці! І відмінних вихідних!», «Хі чудовий чоловік!», «Ах, дорогий, мій улюбленець!», «А де перука?», «Ти такий чудовий», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Том Нойвірт практично повністю відмовився від образу Кончіти і все частіше публікує фото без сценічного костюма. Нещодавно артист поділився знімком, на якому виглядав як звичайний чоловік. Австрійський поп-співак був одягнений в усе рожеве. Це один з найбільш епатажних образів співака за останній час. Зазвичай він одягається в більш стримані вбрання.
Нагадаємо, що Кончіта Вурст з гігантським декольте справила фурор видом на Євробаченні 2020: "Приголомшливо".
Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст вразила образом в прозорому вбранні: «Королева драми».
Також Politeka писала, що Кончіта Вурст стривожила оголеним фото, повідомляють про розлади: «Одна з небагатьох, хто…».