Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Великолепный век», розбурхала знімками в новому образі

Так, цього разу епатажна і знаменита актриса підкорила чином під час літньої фотосесії на природі. Як відомо, зірка є любителькою домашнього відпочинку і часто ділиться фото, зробленими в домашній обстановці. В цей раз Мер'єм вдалося вразити новою витівкою.

Струнка зірка показала, як катається на коні в скромному вбранні - сукні-міді з акуратним принтом в дрібний квітка. При цьому свої руді локони артистка заплела в акуратний пучок і радісно посміхалася під час того, як її фотографували.

Схоже, зірка дуже сподобалася кінна прогулянка - на останньому фото Мер'єм зворушливо обняла тварина, схиливши до того голову.

«Я в любові», «Графіки з Туреччиною, слідкуйте будь ласка дивіться на кількість коронавірусів, чому ви гуляєте», «💋💋💖💖 просто супер мрія» «Ідеальна дівчина» , «Prima mein liebe❤️», «Ух ти дивовижне фото», «Так гарно ❤️», «Cool😍», «Люблю тебе», написали захоплені фанати.

До цього балерина Анастасія Волочкова показала, як катається на конях, але насмішила публіку. Балерина вирішила показати, як відпочиває в заміському клубі і веселиться під час катання на конях. Примітно те, що техніку їзди на коні учвал вона виконувала вкрай недоречно і неправильно.

Як відомо, легка рись (також відома як стройова рись) це вид верхової їзди, який застосовується в основному в англійському стилі верхової їзди, в якому вершник піднімається з сідла в такт з алюром коні.

Це охороняє вершника від постійних поштовхів під час їзди риссю і від тиску на спину коня. При цьому треба рухатися плавно, але ніяк не підніматися вгору-вниз, змучуючи кінь ще більше.

Схоже, балерина цього не врахувала й навіть похвалилася своїми «навичками», але приховала коментарі, щоб не отримати хвилю критики.

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