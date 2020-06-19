Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про тренуванні

На фото красуня стояла в спортзалі і розгорнулася п'ятою точкою до камери. Чері наділу лосини, кросівки, кофту і кепку. Ана знімала на телефон, показуючи підтягнуту фігуру. Фотографія вийшла досить мотивуючою і спокусливою, завдяки позі зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто робить вправу з нижньою частиною тіла зі мною сьогодні вранці?", - написала співачка.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Абсолютно чудова і прекрасна", "Чудово", "Гаряче гарячого", "Ідеальний п'ятак", "Хороші".

Раніше ми повідомляли, що відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура показала, як займається спортом.

Юлія володіє неймовірною красою, а її тіло виглядає чудово. В одних з останніх відео в сториз, вона показала, як качає м'язи на тренажері в спортзалі.

Оператор знімав красуню зі спини, показавши найапетитніші місця - шикарно!

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері кожен раз вражає неймовірною красою.

Цей знімок був оброблений, тому модель виглядала ніби казкова фея.

Ана була в топі на завязочках, за які тягне пальцями. Груди ледь не выпрыгивала з топіка. Принади притулилися одна до одної і "налилися".

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