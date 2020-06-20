Курс валют в Україні 22 червня порадує українців завдяки стійкій позиції гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, українська гривня за вихідні тільки зміцніє. При чому, курс національної валюти зросте по відношенню і до євро, і до долара.

Так, в понеділок, 22 червня 1 долар будуть купувати за 26,72 гривні, в той час як у п'ятницю він продавався за 26,76 гривні.

Євро теж здасть позиції по відношенню до гривні. 22 червня 1 євро коштуватиме 29,99 гривень, в той час як 19 червня за нього потрібно було викласти 30,05 гривень.

Як бачимо, українська гривня трохи зміцніла за вихідні і показує стійкі результати.

Раніше ми писали, що американський долар може незабаром обвалитися через те, що бюджетний дефіцит США стрімко зростає. За самими реалістичним прогнозами, долар може знецінитися по відношенню до ключових валют світу на цілих 35%. Ця криза відбувається на тлі пандемії і пов'язана з тим, що Америка сформувала занадто великий дефіцит платіжного балансу.

Що стосується гривні, то її курс поки стабільний. Деякі експерти вважають, що до кінця літа ми навіть можемо побачити курс в районі 24 гривень за долар.

Нагадаємо, що долар рекордно обвалиться, топ-економіст озвучив новий курс і дату: "Буде все гірше і гірше".

Як повідомляла Politeka, НБУ раптово загальмував долар і євро, українцям дали новий курс валют: що відбувається.

Також Politeka писала, що українців попередили про підвищення виплат, хто «розбагатіє»: «Вже з 1 липня…».