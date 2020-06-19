Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала зовнішністю

Зірка любить записувати різні відео, які викладає в Instagram, передає Politeka.net. Так, зірка опублікувала жартівливий ролик, де з'явилася в короткому топіку і міні-шортах.

Її образ завершили аксесуари у вигляді кепки, та інших прикрас.

Зірка втягнула живіт, посвітивши ребрами.

У жартівливому відео зірка не своїм голосом просить її сфотографувати в кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирною". Оператор піднімає камеру вище і вище, однак у підсумку все одно констатує, що та "жирна". У відповідь Бузова кипить від досади.

"На скільки одужали за час карантину? 🐷😂😂😂", - підписала вона кадри.

За годину пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

"Жирна, це та... з моїх сторіс 😂😂😂😂😂 а ти ідеальна! Я тебе завжди ідеально фотографую 😝😝", "Жирна?😂 У самій ребра стирчать(", "Я не поправилась - я відьма 🧙🏻‍♀️😂😂😂😂😂", "Ідеальна", "У тебе фігура", "Шикарна🔥", "Привіт♥️ круте відео", "Оля ти класна❤️😍🔥", "Так струнка, струнка 🌸🌸🌸", "Оля красуня😍😍❤️🔥", "Щоб всі написали яка худа", "Фігура😍😍😍", "Худенька 🔥", "Ти ж худа🤦який жир", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова постала в абсолютно новому образі. Їй зробили завивку її короткого волосся, в результаті чого у неї з'явилася пишна копиця на голові.

Співачка була одягнена в ніжну прозору сукню з рюшами і вишивкою.

За годину пост співачки зібрав понад 120 тисяч лайків.

Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».

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