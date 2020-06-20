Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття" показала ніжний образ, здивувавши шанувальників

На фото красуня позує в сукні з відкритими плечима. Мер'єм стояла посеред поля і показувала ніжні образи в чорно-білих тонах. Волосся дівчина вирішила залишити зібраними в хвіст, щоб не заважали. Завдяки емоціям і окремим позам фото вийшли дуже цікавими і барвистими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Солодка", "Так прекрасно", "Дуже гарна картинка", "Люблю".

Раніше ми повідомляли, що німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі блиснула незвичайним умінням на камеру.

Так, Узерлі, яка зіграла в серіалі знамениту Хюррем Султан, позує верхи на коні в міні-сукні, демонструючи відмінні навички. У якийсь момент зірка нахиляється і обіймає тварина.

А на іншому знімку фотографу вдалося сфотографувати Узерлі, коли та від душі сміється.

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На фото красуня була в чорних брюках і кофті з сіточки, а образ доповнила очками. Волосся Мер'єм вирішила зібрала в хвіст. Поруч сиділа дівчинка в кофті і червоному сарафані під нею. Дівчинка тримала в руках пачку з ласощами і відвела погляд від камери. Фото вийшло сімейним і ніжним.

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