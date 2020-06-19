Дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала, як розважається на воді
На кадрах дівчина була в купальному костюмі, позуючи на дошці для серфінгу. Наташка пливла на ній, поки її тягнув катер. На фоні можна почути голос матері, яка казала: "Ох, Наташа, посміхнися на камеру". Горова трималася на дошці впевнено і була сконцентрована на розвагах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Обережніше".
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Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова влаштувала ігрища на воді і вразила неймовірною фігурою.
«Вийшло!», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Горова в купальнику стала на дошку для серфінгу і намагалася проїхатися на ній.
Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.
Так, Горова позує під час відпочинку на морі в купальнику, який елегантно підкреслює форми зірки. В руках дівчина тримає напій і сигарету. Фотографію вона вирішила ніяк не коментувати.
Уточнимо, що, незважаючи на розкішні форми, шанувальники Горовий не змогли що-небудь сказати, адже знімок вона викинула у себе в Сторіс.
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