Відома модель Демі Роуз показала в незвичайному образі всю себе

На фото красуня позувала у напівпрозорій сукні з величезним декольте. Демі стояла перед камерою і показувала всю себе, особливо величезне декольте, в якому видно пишні форми красуні, адже білизни на зірці не було. Волосся Роуз вирішила залишити розпущеним, а для фото ще і застосувала яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Полонить не тільки поглядом".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз показала фігуру в пікантному купальнику з дуже глибоким декольте.

Цього разу Демі вирішила похвалитися стильним кадром в неонових тонах, зробленим очевидно на одній з вечірок, яку відвідала модель. Позуючи в модному купальнику з неймовірним декольте, дівчині вдалося захопити шанувальників яскравим виглядом.

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала незвичайний образ.

На фото красуня показує себе в обтягує кофті з забарвленням змії. Кайлі вирішила залишити волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед об'єктивом камери, дозволяючи знімати по пояс. На другому фото Дженнер взялася руками за волосся, роблячи кадр більш спокусливим.

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