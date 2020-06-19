Лоліта Мілявська зізналася, що їй дісталося від Алли Пугачової

Відома своїм епатажем і часом досить різкими поведінкою Мілявська стверджує, що набралася цього від російської Примадонни.

Лоліта поскаржилася, що раніше сама страждала від жорсткості Пугачової.

"Люлей вона мені давала протягом життя через різні творчі речі. Я завжди слухала її і була вдячна. Один раз образилася, але це було на початку кар'єри. Мені здавалося, це дуже різко, так не можна, а тепер розумію: ось від кого я навчилася", – розповіла співачка.

Вона додала, що Пугачова ніколи її не схвалювала.

"Ось зараз я від неї іноді чую якісь добрі слова, причому кожне – на вагу золота. Вона каже: "Ну ось тепер мені подобається". Дуже коротко і без всяких міркувань", – поділилася артистка.

Можливо, Лоліта трохи применшує компліменти Примадонни в свою адресу. Варто згадати хоча б привітання з 56-річчям, яке Лоліта святкувала 14 листопада 2019 року.

"З днем народження, красунечка. До досконалості один крок. Сміливіше", - написала тоді Пугачова у своєму мікроблозі в Instagram.

Лоліта прийняла привітання з великою вдячністю: "Алла Борисівна! Спасибі вам величезне. До досконалості не дотягну, але із-за любові до вас буду намагатися".

Але те, що Пугачова може бути досить різкою, звичайно ж, заперечувати не можна. Колись це навіть вплинуло на творчість Лоліти.

"Я змінила концепцію програми, і допомагала мені в цьому Алла Пугачова. Була чергова програма, де було безліч режисерських номерів, я ними дуже пишалася. Прийшла на концерт Алла Борисівна і сказала: "ти вже Дістала своїми номерами, ти дозріла, просто встань і співай!" Я півтора року всередині себе це проробляла. Виявилося – дуже складно!" – зізнавалася раніше Мілявська.

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