Лолита Милявская призналась, как ей досталось от Аллы Пугачевой

Известная своим эпатажем и временами довольно резкими поведением Милявская утверждает, что набралась этого от российской Примадонны.

Лолита пожаловалась, что раньше сама страдала от жесткости Пугачевой.

"Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю: вот от кого я научилась", – рассказала певица.

Милявская добавила, что Пугачева никогда ее не хвалила.

"Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое – на вес золота. Она говорит: "Ну вот теперь мне нравится". Очень коротко и без всяких рассуждений", – поделилась артистка.

Возможно, Лолита немного приуменьшает комплименты Примадонны в свой адрес. Стоит вспомнить хотя бы поздравление с 56-летием, которое Лолита праздновала 14 ноября 2019 года.

"С днем рождения, красотка. До совершенства один шаг. Смелей", - написала тогда Пугачева в своем микроблоге в Instagram.

Лолита приняла поздравление с большой благодарностью: "Алла Борисовна! Спасибо вам огромное. До совершенства не дотяну, но из-за любви к вам стараться буду".

Но то, что Пугачева может быть довольно резкой, конечно же, отрицать нельзя. Когда-то это даже повлияло на творчество Лолиты.

"Я поменяла концепцию программы, и помогала мне в этом Алла Пугачева. Была очередная программа, где было множество режиссерских номеров, я ими очень гордилась. Пришла на концерт Алла Борисовна и сказала: "Достала ты уже своими номерами, ты созрела, просто встань и пой!" Я года полтора внутри себя это прорабатывала. Оказалось – очень сложно!" – признавалась ранее Милявская.

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