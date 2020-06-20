Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заворожує фанатів по всьому світу
Люди захоплюються красою знаменитості і практично ні один її образ не можуть забути, пише Politeka.net.
Так, на одній із фан-сторінок Дженнер опублікували фото, яке було зроблено на Хеллоуїн 2019 року. Тоді красуня вбралася в костюм прекрасною ельфійки.
Кайлі з'явилася в міні-сукні з облягаючим корсетом, який обтягнув тонку талію і підняв груди вгору. Глибоке декольте додавало пікантності образу.
Тонке і коротке вбрання ледь прикривало принади зірки, але все ж не можна не помітити її стрункі ніжки.
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Дженнер розпустила довге волосся, а радше перуку з білою копною. Одну частину волосся зірка заправила за вухо з гострим кінчиком.
Крильця за спиною завершили образ.
Пост за 11 годин зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі були в захопленні від дивовижної краси Дженнер і написали їй багато компліментів.
"Найкрасивіший ельф", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, на обробленому фото, розміщеному на фан-сторінці, Кайлі Дженнер лежала на хмарах. Вона наділа шовкову білизну, яка підкреслила всі її вигини і привідкрила види на пружні сідниці.
У красуні було розпущене волосся, а її погляд був сповнений якоїсь ніжності. Дженнер лежала на животі і посміхалася.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер була разом з подругою Анастасією Караніколау.
На фото бізнесвумен позувала в колготках та боді, а образ доповнила метеликом і вушками на голові. Декольте виявилося дуже великим в одязі. Поруч стояла Анастасія, яка була в аналогічному вбранні, тільки змінила колір вушок на білий.
Нагадаємо, білява Кайлі Дженнер показала свою солодкість, встрибнувши на стіл в безсоромне міні
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А ще Politeka писала, що спекотна Кайлі Дженнер побешкетувала у ванній в тоненькому білизна