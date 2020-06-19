Размер алиментов теперь будут рассчитывать по-новому

Об этом пишет РБК.

Известно, что парламентарии приняли за основу законопроект №3112, предусматривающий внесение изменений в ЗУ “Об исполнительном производстве” об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Документ поддержали 246 народных депутатов.

Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом.

Индексация денежных доходов, направленная на поддержание покупательной способности населения Украины в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции Украины права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Стоит отметить, норма об индексации размера алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. Несколько лет назад ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".

Но на данный момент у этой нормы нет механизма реализации.

"Отсутствие механизма реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - добавили авторы документа.

Добавим, что за 2019 год с украинцев взыскали 6,7 млрд гривен. В пресс-службе Министерства юстиции утверждают, что в прошлом году должники по алиментам заплатили на 2,1 млрд грн больше, чем в 2018.

Также в ведомстве рассказали, что еще полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении.

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