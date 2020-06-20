Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, підкорила ніжним образом

Зірка опублікувала у своєму Instagram серію гарних знімків, повідомляє Politeka.net. Модель позувала в білому ліфчику, який обтягнув спокусливі розміри. 

Зверху модель одягла бузковий светр, гудзики якого розстебнула.

На одному з кадрів модель задерла ніжку і повернулася до камери. Так стало видно, що Алессандра була в міні-шортах. Джинс ідеально підкреслив стегна знаменитості і оголив стрункі ніжки. 

Завершили ніжний і чарівний образ зірки прикраси. 

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Красуня позувала біля піаніно недалеко від вікна. Вона на першому фото поклала руки на клавіші, ніби збираючись зіграти мелодію. 

"Сесія фортепіано на заході 🎶💜", - підписала фото відома красуня. 

За три години пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі обсипали Амбросіо компліментами. Люди писали, як невинна модель і при цьому дуже гаряча. 

"Одна на мільйон", - написав один з шанувальників.

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Sunset piano session 🎶💜 📸 @stewartshining

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Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо сиділа на піску. Модель одягла золотий купальник з відкритою спиною, який відкрив види на пружні сідниці, забруднені в піску.

Тканина облягла талію і сиділа ідеально на стрункій фігурі. Зірка поклала ніжки перед собою, поклавши руки на коліна. Волосся красуні мокре, наче після купання, з ними трохи грав вітер. 

Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо наділа синє плаття з мереживом, яке обтягнуло її п'яту точку. Спина наряду була голою, лише внизу помітні тоненькі бретельки. 

Вбрання підкреслило тонку талію, таку красуню гріх не похвалити. 

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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